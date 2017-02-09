Erdoğan'dan Kenan Işık açıklaması: ''Kendimi suçlu hissediyorum''

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin her alanda dönüşüm süreci olduğu bir dönemdeyiz” dedi.

Erdoğan, tedavisi devam eden Kenan Işık için ise “Kenan Işık beyfendiyi ziyaret edemediğim için kendimi suçlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖDÜLLER

Nesrin SİPAHİ, emsalsiz nüans ve genişlikteki ses tonu, kendine özgü kıvrak ve güçlü icrası, titiz ve incelikli repertuar seçimi, kadîm bir medeniyetin izdüşümünü yansıtan klâsik eserleri ustalıkla seslendirmesi, zarif tavrı, örnek sanat yaşamı ile genç nesillere nezih bir emsâl teşkil etmesi vasıfları ile ödüle değer görülürken; İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ise bilimsel eserlerin estetik yönünü ve öğreticiliğini ortaya koymadaki yalın etkisi, bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile sahip olduğu etkileyici gücü, İslam dünyasının bilimler tarihindeki parlak başarılarını eserler ve belgeleriyle ortaya koyması, bilim tarihi açısından doğuyla batı arasında bir köprü niteliği taşıması ve bu yönleriyle gelecek kuşaklar için özendirici bir örnek teşkil etmesi özellikleri ile layık görüldü.

D. Mehmet Doğan, Türk dilinin doğru kullanımı üzerine ürettiği yol gösterici düşünceleri; üretken kalemiyle düşünce dünyası, kültür, ilim ve sanata dair çeşitli sorunlara kendine özgü getirdiği bakış açısı ve çözüm bekleyen konulara bilgece yaklaşımı ile ödülün sahibi oldu.

Cahit KOYTAK, duru, lirik, derinlikli, ‘hikemî’ şiirleri yanında, İngilizce’den ve Fransızca’dan yaptığı ustalıklı çeviriler yoluyla kazandırdığı özgün bakış açısı, kökleri medeniyetimizin derinliklerine uzanan düşünce ve görüşlerini her dönemde cesaret, incelik ve tevazuyla ifade edebilmesiyle genç nesillere seçkin bir örnek teşkil etmesi nedeniyle ödüle değer görüldü.

Tiyatro sahasında ödüle değer görülen Y. Kenan IŞIK ise, rol aldığı ve yönettiği tiyatro eserlerinde sergilediği özenli ve üstün nitelikli icra, Türkçemizin kullanımında gösterdiği dikkat ve itina, toplumun tüm kesimlerince takdir görmüş bir oyuncu, yazar ve sunucu olarak kültür sahamıza sunduğu emsalsiz katkı, gülen yüzü ve örnek kişiliği ile uzun yıllar unutulmayacak ve genç nesillere emsal teşkil edecek sanatçı kişiliği ve zarâfeti ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri arasında yerini almıştır.