Erdoğan'dan kritik zirve ! Masada Rakka vardı

Irak ve Suriye'de son 48 saatte meydana gelen gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'nda bir araya geldi. Pentagon'un önümüzdeki 48 saat içinde Rakka operasyonunun tüm detaylarının Ankara'ya iletmesine saatler kala Ankara-İstanbul-Erbil hattında askeri, siyasi ve diplomasi trafiği hız kazandı.

ABD, RAKKA PLANINI TAMAMLADI

Yeni Şafak'tan Çetiner Çetin'in haberine göre; 42 günden buyana Washington - Ankara hattında devam eden görüşme trafiğinde sona gelindi. Pentagon'un önümüzdeki 48 saat içinde Rakka operasyonun planlarını Ankara'ya sunacağı belirtildi. Ankara-Washington hattında süren diplomatik görüşmelerde, Akçakele-Telabyad hattının ağırlık kazandığı öğrenilirken, 4 bin TSK mensubu ve 6 bin ÖSO mensubunun operasyon sürecine dahil olması bekleniyor.

BİR KIRILMA HATTI DA IRAK

Bölgedeki hareketlilik son 48 saatte Suriye ile sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüşen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim başkanı Barzani, Irak'taki mevcut hareketliliğin giderek içinden çıkılmaz bir hal aldığı ve PKK'nın bölgedeki şartları zorladığını ilettiği belirtilirken, Musul operasyonunda sona yaklaşıldığını ileten Barzani'nin bölgedeki şartların bir kez daha gözden geçirilmesi konusunda Ankara'ya mesaj verdiği öğrenildi.

Işık ve Akar'la Beylerbeyi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savuma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüştü. İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'ndaki görüşmede Suriyeve Irak'taki siyasi ve askeri hareketlilik ele alındı. Erbil - Bağdat ve Musul'daki gelişmelerin tüm boyutlarının ele alındığı ifade edilen görüşmede, Suriye'deki son süreçte yaşananlar ve Rakka-Münbiç operasyonun olası beklentilerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.