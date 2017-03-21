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ERDOĞAN'DAN KUVEYT EMİRİ'NE DEVLET NİŞANI

Erdoğan'dan Kuveyt Emiri'ne devlet nişanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'a devlet nişanı takdim etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah’a Beştepe’de devlet nişanı takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Kuveyt ile yapılan anlaşmaların imza töreninin ardından Devlet Nişanı Tevcih Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Nişanı Tevcih Töreni sonrası şu açıklamalarda bulundu:

"Büyük sorunlarla karşı karşıya olan kritik bir dönemden geçen bölgemizde Yönetiminiz bölgesel barış ve istikrar için bir teminat teşkil ediyor. Böylesi tarihi bir süreçte Türkiye ile sergilediğiniz işbirliği ve dayanışma takdire şayandır. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki işbirliğini her alanda perçinleyecek adımları inşalllah kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle kadim dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzide sembolü olacak bu nişanı takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum."

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"HER ALANDA BU İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ NOKTAYA ULAŞTIRMAYI ARZULAMAKTAYIZ"

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah ise Devlet Nişanı takdimi sonrası şöyle konuştu:

"Bana tevcih etmiş olduğunuz devlet nişanından dolayı özellikle teşekkür etmek isterim. Kuveyt ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarihi ve güçlü ilişkilerin aslında geleceğe yönelik olarakta en güzel yansımalarından birtanesidir. Her alanda iki ülke olarak bu ilişkilerimiz çok iyi noktaya ulaştırmayı arzulamaktayız. Bizler Türkiye’nin her türlü arzusunu geleceğe yönelik adımlarını sağlam bir şekilde gerçekleştirmesini temenni ediyoruz. "

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DHA
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