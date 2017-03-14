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ERDOĞAN'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

Erdoğan'dan Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD/YPG'nin özerklik ilanı tamamiyle hikaye. Türkiye'nin izni olmadan adım atamazlar. Münbiç kenarında bazı köyleri aldık. Devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PYD/YPG'nin Münbiç'te sözde özerklik ilan etmesiyle ilgili A haber - ATV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan şöyle konuştu:

'MÜNBİÇ YAKINLARINDA BAZI KÖYLERİ ALDIK'

Son dönemde terörle mücadelede çok farklı bir konuma geldik. Bunlar bitişik nizam evlerde tünellerle evleri birbirine bağladılar. Mardin'de yer atında bin 500 kişinin sığınabileceği şehir gibi bir yapı vardı. Ben askerimizin, polisimizin, korucularımızın alnından öpüyorum. Şu son bir kaç ayda akla hayale gelmez operasonlar yaptılar. Ümit ediyorum Münbiç'te de bu YPG orayı terk eder ve yerkli halkı oraya yerleşir. Biz artık mücadele konusunda hem masada hem sahada varız. İşte başkanlık sistemiyle bunları çok daha hızlı yapacağız. PYD/YPG'nin özerklik ilanı tamamiyle hikaye. Türkiye'nin izni olmadan adım atamazlar. Münbiç kenarında bazı köyleri aldık. Devam ediyoru

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