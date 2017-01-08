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ERDOĞAN'DAN O KAHRAMANIN AİLESİNE TELEFON

Erdoğan'dan o kahramanın ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki saldırıda büyük bir faciayı önleyen Fethi Sekin'in ailesiyle telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis Fethi Sekin'in ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün şehit trafik polisi Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve polis kardeşi Fikret Sekin'i arayarak aileye telefon aracılığıyla da taziyelerini iletti. Şehit polis Seki'ye Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına da metanet ve başsağlığı dilediğinde bulundu.

İHA
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