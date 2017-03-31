ERDOĞAN'DAN PROGRAM İPTALİ: GEREKÇE SAĞLIK

Erdoğan'dan program iptali: Gerekçe sağlık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Erzurum'da yapacağı miting 15 Nisan'a ertelenirken, yarınki Van mitingine de ses kısıklığı nedeniyle gelemeyeceği açıklandı.

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Ak Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van gezisini iptaliyle ilgili açıklamasında yarın saat 13.00'te Başbakan Binali Yıldırım'ın halka hitap edeceğini söyledi. Ak Parti İl Başkanı Soğanda, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Başbakanımız Binali Yıldırım 1 Nisan Cumartesi günü Van'a geleceklerdi. Fakat Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yoğun çalışma temposundan ötürü yaşadığı ses kısıklığı nedeniyle Van programını şimdilik iptal etti. Tabi ki son ana kadar yeni gelişmeler olabilir. Başbakanımız Binali Yıldırım Van'a gelip halkla buluşacak. Bütün halkımızı cumartesi günü Beşyol Meydanı'na bekliyoruz."
 

DHA
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