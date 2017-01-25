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ERDOĞAN'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI

Erdoğan'dan referandum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin anayasa değişiklik teklifini AYM'ye taşıyacağına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Erdoğan şöyle konuştu: 

Fazla uzatmadan hemen kararımızı verip ve bu önemli adımı bu kararlı adımı bizler de TBMM’ye tekraren göndereceğiz. 

CHP’NİN AYM’YE BAŞVURU HAZIRLIĞI

Muhalefet, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok ama bunlara da alışığız. Anayasa Mahkemesine çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararını verir. Çünkü milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde.

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