Erdoğan'dan referandum anketi yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar'ı kapsayan Afrika ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, referandumla ilgili anket yaptırıp yaptırmadığı yönündeki bir soru üzerine, "Anketler var da biraz erken oluyor bu. Halkımızın referandumla birlikte partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı ve çok ciddi bir oranla buna yaklaştığını görüyoruz. Zaten böyle bir şey olmasa biz de böyle bir şeyin içinde olmayız onu da çok açık söyleyeyim" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



FETÖ’yle mücadele bağlamında muhataplarımızdan taleplerimizi dile getireceğiz. FETÖ’nün tasfiye edilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.

KATİL SÜRÜLERİ...



Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte, bu örgütün niyetlerine hassasiyet artmaktadır. Bu katil sürülerinin artık diyalog hizmet eğitim ticaret diyerek gizlenme ihtimalleri kalmamıştır. Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini inşallah yapmış olacağız."

SORU & CEVAP



'MHP’Lİ BAKAN' AÇIKLAMASI



Ülkemizle alakalı açıklamaları henüz erken buluyorum. Bu sürecin parlamento aşaması başarıyla sonuçlanmıştır. Şimdi gerçek sahibine, millete gideceğiz. Milletimizin bu referandumda vereceği karar ne olacak? Bunu görmek lazım.

HEMEN BİR SEÇİM SÖZKONUSU DEĞİL



Milletimiz onaylıyorsa onaydan sonra hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. 2019’da tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek? Onu da görmek gerekiyor. Ondan sonra bu adımları atalım.



Özellikle partili bir cumhurbaşkanı süreci bir defa bu işin en farklı yönü olacak. Özelikle Türkiye'nin geleceğe yönelik performansını arttırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz.



'REJİM DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ'



Her ne kadar birileri rejim değişikliği diyorsa da alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır.



Hani tek adam diyorlar ya, cumhuriyetin kuruluşunu bilmezlerse bunu bilemezler. Milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üzerinedir. Ama 2019’da seçim yapılır, yeni partili cumhurbaşkanı seçilir.



'GÜÇLÜ BİR KABİNE ÜLKEMİZİN MENFAATİNE'

Partili cumhurbaşkanı kabinesini oluştururken artık bağlayıcı niteliği olmayan bir süreçtir. Parlamentodan değil parlamento dışı bir kabine oluşturacağı için birinci derece önem arz ediyor. Parlamento içinden de kişiler alabilir. O günkü şartlar bunu belirleyecektir. Güçlü bir kabine ülkemizin menfaatine olacaktır.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI



Sayın Trump’ın açıklamalarını izliyoruz. Köprüler demiryollarından ziyade Ortadoğu’yu merak ediyoruz. Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bunlar rahatsız edicidir. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu’dan yanayız. Bu, Ortadoğu halklarının kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz evet diyemeyiz.



Sayın Trump’a yapacağımız ziyarette, randevu ne zamana verilir henüz bilemiyorum, o görüşmede bunları A’dan Z’ye ele alacağız. Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi Türkiye’dir. Ortadoğu’da ilgisi alakası olmayanların Ortadoğu ile ilgili çok çok tarihi bir yanlışın içine düşerek karar verirlerse bu insanlık ve dünyamız için doğru olmaz diye düşünüyorum.

REFERADUM KAMPANYASI



Bizim meydanlarda olmamıza engel bir durum yok. Pek çok etkinlik olacaktır. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaparız sonra meydana çıkar mıyız çıkmaz mıyız… Ben şu an zaten meydanlardayım. Bunları konuşuruz. Bir cumhurbaşkanı olarak, cumhurbaşkanlığı üzerinde bir geleceğin hazırlandığı süreç herhalde bizi de ilgilendirecektir.

ANKET VE REFERANDUM TAHMİNİNİZ NEDİR?



Anketler var da biraz erken oluyor bu. Halkımızın referandumla birlikte partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı ve çok ciddi bir oranla buna yaklaştığını görüyoruz. Zaten böyle bir şey olmasa biz de böyle bir şeyin içinde olmayız onu da çok açık söyleyeyim.