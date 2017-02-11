Erdoğan'dan referandum tweet'i

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa değişiklik teklifinin imzalamasının ardından seçim çalışmalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla başladı.



Erdoğan Twitter hesabından, "Türkiye, yönetim sistemini değiştirme konusunda bugün önemli bir kavşağa ulaştı. 16 Nisan'da yönetim sistemimizi değiştirmek için millet olarak sandık başına gideceğiz.



Her konuda olduğu gibi bu konuda da milletimizin iradesinin ve kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ben 16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için Evet diyorum."