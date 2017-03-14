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ERDOĞAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YIPRANMA PAYI MÜJDESİ

Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına yıpranma payı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı programında sağlık çalışanlarına yıpranma payı müjdesi verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında vermiş olduğu bir sözü hatırlatarak, "Sizlere 5 yıla 1 yıl yıpranma payı olarak bir sözüm vardı. 16 Nisan'dan hemen sonra bu yasal düzenlemeyi yapmak suretiyle bu yıpranma konusunu süratle çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Programında konuştu. İslam İşbirliği Teşkilatının açıkladığı destek beyanını, doğru ve anlamlı bir adım olarak gördüğünü kaydeden Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma değinerek, "Türkiye her türlü zorluğu, tüm kirli kumpasları bozacak güce ve imkana sahiptir. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması, Türkiye düşmanlarına verilecek en güzel cevap olacaktır. Burada bir tercih var. Bir tarafta Kandil var, Kandil'in uzantıları var, İmralı var. Avrupa'da bölücü terör örgütünün başının posterleri her yerde asılı ve orada gidip hayır kampanyası yapanlar var. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, milletimizin basireti onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Türkiye'deki halk oylaması konusunda açıkça taraf olan, kampanya yürüten ülkelere hak ettikleri dersi milletimiz 16 Nisan'da sandık başında en güzel şekilde verecektir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına yıpranma payı müjdesi

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı müjdesi veren Erdoğan, "Sizler sağlık camiası olarak ülkemizin nereden nereye geldiğini biliyorsunuz. Bu vesile ile 2014 yılında benim sizlere o zaman vermiş olduğum bir söz vardı. 5 yıla 1 yıl yıpranma payı olarak bir sözüm vardı. 2 gün sonra parlamento kapanıyor. Burada bir yasal düzenleme yapılması gerektiği için inşallah 16 Nisan'dan hemen sonra bu yasal düzenlemeyi yapmak suretiyle bu yıpranma konusunu süratle çözeceğiz. Bizzat işin takipçisi olacağım. Sizlerin gayretleriyle başarı hikayemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İHA
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