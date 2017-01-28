Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Çalışkancı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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