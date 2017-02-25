Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi

4. Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Kitap Fuarı'nın temasının 15 Temmuz olarak belirlenmesini son derece anlamlı buluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz uçar yazı kalır... Fransız İhtilali ve DünyaSavaşlarıyla ilgili binlerce romana, filme rastlayabilirsiniz. Batı toplumları bu olayları sürekl işleyerek unutulmasına izin vermedi. Öte yandan kendi tarihimizi inceleyen eserlerin önemli bir kısmının oryantalist bir şekilde ele alınmasıda ayrı bir sorunumuzdur. Biz kendi tarihimizi yazmayınca malesef başkalarına esir oluyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"DİRİLİŞ DİZİSİNİ ANLATA ANLATA BİTİREMEDİLER"

Teröristleri masumlaştıran yayınların gerisinde art niyetli bir kurgu var. En çarpıcı örneklerden biriside 15 Temmuz darbe girişimidir. Milletimizin ortaya koyduğu şanlı direniş görmezden gelinmiştir. O gece yaşananların farklı etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar işlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu mirasa sahip çıkmalıyız. Bu konularda başkalarının çalışmalarına bel bağlayamayız. Kendi hikayemizi ama nitelikli eserlerimizi önce kendimiz anlatmalıyız. Bu fuar bu açıdan da önemli. Körfez ziyaretimizde bir şeyi özellikle dinledik: Diriliş dizisini anlata anlata bitiremediler. Dedik ki bunun gerisi gelecek. Biz ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Biz tarihe yön vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Ne zaman ki değerler hiyerarşisi olarak alt üst oldu o zaman çöküş başladı. Tarihimizde siyasi açıdan gerilememiz ilmi açıdan gerilememize tekabül eder. Bunun için son 14 yıldır eğitime önem veriyoruz. Birçok adım attık. STK'larımız insiyatif almaya başladı. Ülkemizdeki kitap okuma oranlarımızı arzu ettiğimiz seviyeye çıkaramadığımızı üzülerek ifade etmek zorundayım. 2023'de dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi hedefleyen bir ülkenin kitap okuma oranında daha yüksek olması gerekirdi. Bugün evinizin konforundan dünyanın en büyük kütüphanelerine online olarak erişebiliyorsunuz. Gençler akıllı telefon ve tabletlerle kitapları yanımızda taşıyabiliyoruz.

KİTAP FUARINDA TWITTER MESAJI: BU ŞEKİLDE SADECE MALUMATFURUŞ OLABİLİRSİNİZ

Akıntıya karşı kürek çekmenin faydası yok ama şu gerçeğin, tehlikenin de farkına varmamız gerekiyor. Arama motoru ile 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye sahip olunamaz alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece 'Malumatfuruş' olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir. Başka bir şey olunamaz. Gün bitmeden değerini yitiren değil zamana meydan okuyan eserler bırakmak için zahmette emek de aşarttır. Ecdadımız böyle yapmıştır. Bizimde kitapla, kütüphanelerle, kitap fuarlarıyla münasebetimizi tekrarlamamız şarttır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bu anlayışla inşa ediyoruz. Millet camimizi, kongre merkezimizi milletimizin istifadesine sunduk. Milletlerin hayatına yön vern kütüphaneler vardır.