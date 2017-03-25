Erdoğan'dan sürpriz AB çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İşte bugün İsviçre Parlamentosunda bakıyorsunuz ileri derecedeki aşırı terör örgütleri orada benim resmimi koyuyor benim şakağıma silah dayıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bu ülke İsviçre. Bunun benzerleri çok.



Az önce dar kapsamlı görüşmede bir şey söyledim, 'Siz (İngiltere) Brexit'le ilgili bir karar aldınız, yani 16 Nisan'dan sonra farklı şeyler olabilir' diye. Çünkü boşu boşuna buralara gelinmedi. İşte bugün İsviçre Parlamentosunda bakıyorsunuz, ileri derecedeki aşırı terör örgütleri -parlamento, dikkat edin- orada benim resmimi koyuyor, yanında şakağıma silah dayıyor. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi? Bu ülke İsviçre. Bunun benzerleri çok. Şimdi benzeri bir 'Brexit' için, biz de şu anda 16 Nisan'da bir referandum yapıyoruz. Arkasından müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarız.

Terörizmin ülke ayrımı gözetmeden dünyanın dört bir yanında eylemlerine tanıklık ediyoruz.

(Londra'daki terör saldırısı) Bu eylem terörün hiçbir sınır, hiçbir ilke, hiçbir ahlak tanımadığının en son örneğidir. Parlamentonun hedef alınması ise oldukça dikkat çekicidir ve bizim 15 Temmuz darbe girişimiyle de benzer yanı vardır. Bizde de biliyorsunuz parlamentomuz bombalanmıştır."



Gökyüzünün maviliği seyretmek Suriyeli çocukların da hakkıdır.

Müslümanları ötekileştiren bir yaklaşımın sonu felakettir. Irkçılıkla demokrasi bağdaşmaz.

Bakanlarımızın tahkir edilmesini sineye çekemeyiz.

Bizler tecrübe ile edindiğimiz dostları ruhumuza çelik halkalarla bağlayan bir milletiz.