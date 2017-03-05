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ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat çalışmalarının devam ettiği Çamlıca Camii'ni ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan inşaatı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu. Saat 11:15'de Kısıklı'daki evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaatı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden ayrıldı.

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

DHA
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