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ERDOĞAN'DAN SUUDİ ARABİSTAN KRALI'NA TEŞEKKÜR

Erdoğan'dan Suudi Arabistan Kralı'na teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz'e misafirperverliği için sosyal medyadan teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e, konukseverliği için sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi arabistan  Kralı Selman bin Abdülaziz'e konukseverliğinden dolayı sosyal medya hesabından  teşekkür etti. 

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Kral Selman bin  Abdülaziz ile bir araya geldiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki  hesabından paylaştı.

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Kral Selman bin Abdülaziz'in Twitter hesabı olan "KingSalman"ı da  etiketleyen Erdoğan, Arapça, "Haremeyn-i Şerifeyn hizmetkarı Kral Selman'a ve  kardeş Suudi halkına, Suudi Arabistan ziyaretimiz sırasındaki karşılamaları ve  konukseverlikleri için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

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