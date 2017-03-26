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ERDOĞAN'DAN YİNE OLAY OLACAK ''HAYIR'' ÇIKIŞI

Erdoğan'dan yine olay olacak ''Hayır'' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hayır'' cephesine hakaret ettiği iddialarına böyle yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'HAYIR' kampanyası için birleşen terör örgütlerini mitinglerinde sık sık dile getirmesine ilişkin "HAYIR" diyenlere hakaret ettiği iddialarına cevap verdi. Erdoğan "Hayır canım. Biz sadece kimlerin HAYIR dediğini hatırlatıyoruz. Zaten açıkça HAYIR diyorlar. Bunu hatırlatmak, doğruları söylemek görevimiz" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması:

SANDIKLARI BERABER PATLATALIM

"Yeni sistem birilerini niyeyse çok rahatsız etti. Ben Gerek Ak Parti Gerek MHP Genel Başkanına teşekkür ediyorum. Birlikte bu işi yürüttüler. Ben Ak Parti, MHP, CHP, BBP, Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum. Gelin 16 Nisan'da bu reformu hep birlikte destekleyip sandıkları beraber patlatalım.

BEN SADECE HATIRLATIYORUM

Tabi şuna bakmak lazım. Hayır diyenler kimler? Kandil hayır diyor. O zaman bunun tersini yapmak lazım. Bana diyorlar HAYIR diyenlere siz hakaret falan mı ediyorsunuz? Hayır canım sadece hatırlatıyoruz. Kimler hayır diyor bunu işaret ediyoruz. Çünkü biz doğruları anlatmak zorundayız. Bunlar hiçbir zaman güzelin, doğrunun yanında olmadılar. Bunlar siyaha beyaz, beyaza siyah dediler."

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