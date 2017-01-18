Erdoğan'dan yüksek yargıya FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 yıl önce ülke yönetimini devraldığımızda Türkiye'yi 4 temel üzerinde kalkındıracağımızı söyledik. Eğitim, Adalet, Sağlık, Ekonomi... Bu uğurda gece gündüz çalıştık, nice engelleri aştık, nice mücadelelerden galip çıktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

HER TÜRLÜ İYİ NİYETİ SUİSTİMAL ETTİKLERİNİ GÖRDÜK

Yargıyı milletin değil belli bir örgütün emrine sokmaya çalışanlar varken, bir yandan da yargıyı vesayet altına almayan anlayış mevcuttur. Ülkemize milletimize ve şahsıma kurulan bazı tuzakları geç gördük. Yargıda yaşanan sıkıntılar bunlarla alakalıdır. FETÖ, 40 yıllık bir geçmişte yargının içine sızmıştır. Biz hayatımızın hiçbir döneminde insanları kategorize etmedik, devletine milletine demokratik siyasi kurumlarına saygı duyan veya öyle gözüken insanlara kapıları açık tuttuk. Bu örgütün yapısı her türlü iyi niyeti suistimal ettiklerini gördük. Türkiye'nin darbecilerle mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği bu örgüt kendi militanları için kullanmıştır. Vesayet odakları ile yaptığımız mücadeleye çok büyük zararlar vermişlerdir. O dönemde açılan davaların neredeyse tamamı bunlar nedeniyle neeticesiz kalmıştır. Vicdanen mutmayin değilsekte meseleye keskin bir şekilde müdahale edemedik. Yargıya müdahale edemezdik. Kritik konumlarda bulunanların bu işleri rayından çıkardıkları ortaya çıkmıştır. Bildiğiniz gibi anayasamızın 138. maddesine göre hakimler görevlerinde bağımsızdır. Hiçbir organ yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.

17-25 Aralık operasyonunu şahsi meselem olarak göstermeye çalıştılar. Hani eskiler takke düştü kel göründü derler ya! 17-25 Aralık'ta tamda böyle olmuştur. Meşru hükümeti değiştirmenin adı darbedir.17-25 Aralık bir darbe girişimidir. Gösterdiğimiz sağlam duruş sayesinde bu darbe teşebbüsünü boşa çıkardık. O zaman başaramadıklarını 15 Temmuz'da gerçekleştirmeye çalıştılar. O gece de milletimizin gösterdiği dirayet sayesinde neticeye ulaşamamışlardır. Daha sonra elde edilen bilgiler Gezi ve 6-8 olaylarınının büyümesinde aynı örgütün parmağı olduğunu göstermiştir. Hala bu Pensilvanya'daki zat utanmadan sıkılmadan bunlar senaryo diyor. Gelecek açıktır ve her şey ortaya çıkacaktır. Bu adalet tecelli edecek. Yargıda Birlik Derneği, bu örgütün adalet teşkilatımız içindeki tahribatın giderilmesi için tarihi bir yol üstlenmiştir.

Ağır olacak ama; İt ürür kervan yürür.. Biz yolumuza devam edeceğiz. İstedikleri kadar ön kesmeye çalışsınlar. HSYK'yı tamamen ele geçirerek yargıyı tamamen kontrol altına almaya çalışan bu örgüte karşı Yargıda Birlik Derneği kurulmuştur. Er meydanının sahibi sizler olmalısınız.Önse HSYK kurtarıldı, ardından temizlenme süreci başladı.

"İTİRAFÇILAR VAR AMA DOĞRU KONUŞMUYORLAR"

İtirafçılar var, ama bunlarda doğru konuşmuyor. Bunlar itirafçı adı altında aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikesi bunlar. Benim bunların bir kısmı ile başbakanlığım döneminde görüşmelerim olmuştur. O dönemde bana söyledikleri ile şimdi söyledikleri farklı. Bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Bana göre 15 Temmuz'daki sağlam duruşunuzun devamı şarttır. Hiç kimseden çekinmemize gerek yok. Adalet terazisi sizin elinizdedir.

PKK İLE FETÖ ORTAK ÇALIŞIYOR

15 Temmuz sonrasında bürokraside gördüğümüz şudur: FETÖ'cülerin tasfiyesi işleri rayına oturtmuştur. Kamudan uzaklaştırılan FETÖ'cüler nedeniyle bir zorluk yaşanmıyor. REina saldırısında teröristin yakalanmasında olduğu gibi. Bu vesileyle Başbakanımızı, İçişleri Bakanımızı ve tüm emniyet teşkilatımızı ülke genelinde yaptıkları bu operasyonu Türk polisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemsiyorum. Bu örgütün mensupları sadece kendileri için çalışıyordu. Yoklukları işleri kolaylaştırdı. PKK terör örgütü ile bunlar ortak çalışıyor. Bugün bizim emniyet teşkilatımız içinde, TSK'da bunlar var. Bunlar terör örgütlerinin işini kolaylaştırıyor ama günden güne eriyorlar. Daha da eriyecekler.

"YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Anayasa değişikliği yasama yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Ülkemizde siyasi sistemin tıkandığı dönemlere baktığımzıda bu ilişkilerdeki sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Yasama, Yürütme, Yargı erkleri arasındaki ilişkinin yeniden belirlenmesi büyük bir kazançtır. Yeni bir anayasa ile yerli yerine bu ilişkiyi oturtmak gerekiyor. İmkanlar dahilindeki arayışlarımızdan vazgeçmedik. Anayasanın başbakanlık hükümeti sistemi esas alan yapı değiştirilmemişti. Böyle olunca iki başlı bir yapı ortaya çıkmıştır. Almamız gereken mesafe farklı. Yani ben patinaj ifadesiyle kullandım. Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Çift başlılık bunu getiriyor. MHP'nin bu gerçeği görmesi sayesinde anayasa değişikliği yapılmasının yolu açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık gücünü birleştiren yeni yönetim modelinin hayırlı olacağına inanıyorum.

AYRINTILAR GELİYOR...