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ERDOĞAN'I AĞIRLAYAN TÜRK RESTORAN İLGİ ODAĞI OLDU

Erdoğan'ı ağırlayan Türk restoran ilgi odağı oldu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verdiği yemek seçtiği restoran ilgi odağı oldu.

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna verdiği yemek için seçtiği ülkedeki en büyük Türk restoranı "Şazeli Katar", Katar basınında büyük ilgi gördü.

İki liderin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan "Şazeli Katar" isimli bir Türk restoranında yediği öğle yemeği Eş-Şark "Majesteleri Katar Mall'da öğle yemeği verdi... Majesteleri ve Erdoğan bölgesel konuları ele aldılar." başlığını attı.

Raya gazetesi, "Majesteleri Katar Mall'daki Türk restoranında Erdoğan onuruna öğle yemeği verdi." manşetini kullandı.

El-Vatan gazetesinde de "Majesteleri Erdoğan onuruna öğle yemeği verdi. Katar Mall'u gezdiler." şeklinde yer buldu.

"Katar Emiri kardeşi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet onuruna Katar Mall'daki bir Türk restoranında yemek verdi." ifadeleri kullanılan haberde, yemekte bir dizi bakan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden heyetin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Şark gazetesinin eski yayın yönetmeni Caber el-Haremi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Hamad Al Sani'nin fotoğrafını paylaşarak "Resmiyetten uzak. Türkiye Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri Şeyh Temim Doha'daki bir Türk restoranında yemek yiyor. İlişkiler protokol çerçevesini aştı." ifadelerini kullandı.

Şazeli Katar'ın sahibi Ömer Seyfi Aktülün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Katar'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman Türk girişimcisinin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve heyete şükranlarımızı sunuyoruz. Katarlı dostlarımız da sağolsun, bizi ilk günden beri yalnız bırakmadı" diye konuştu.

AA
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