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ERDOĞAN'I DUYGULANDIRAN HEDİYE

Erdoğan'ı duygulandıran hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz temalı bir tablo hediye eden Diyarbakırlı öğrenci Dilara Nur Özdemir, Erdoğan'a duygu dolu anlar yaşattı.

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Diyarbakır Bilfen Okulları öğrencisi Dilara Nur Özdemir, yağlı boya ile yaptığı 15 Temmuz temalı tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti. Tabloyu çok beğendiğini ifade ederek, duygu dolu anlar yaşayan Erdoğan, Özdemir'i ve okul yönetimini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandıran hediye 6. sınıf öğrencisi Dilara Nur Özdemir'den geldi. Bilfen Okulları öğrencisi Özdemir, kendi el emeği olan 15 Temmuz temalı tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ederken, küçük öğrencinin bu yaşta ortaya koyduğu sanat eserinden çok etkilenen Erdoğan bir süre tabloyu inceledi, duygu dolu anlar yaşadı ve emeğinden dolayı Özdemir'i kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabloyu hazırlayan öğrenci Dilara Nur Özdemir'i okul yönetimi ve ailesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi, halkın darbeye karşı verdiği kahramanca mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte ortaya koyduğu kararlılığı yağlı boya ile resmeden Özdemir, Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, okul yönetimi, öğretmeni Necla Özbay ve ailesinden büyük destek aldığını ifade etti. Özdemir, tabloyu kendi elleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiğini anlatarak, Erdoğan'ı ve ülkesini çok sevdiğini, bu yüzden şevkle çalışarak bu eseri hazırladığını ifade etti.

Erdoğan'ı duygulandıran hediye

İHA
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