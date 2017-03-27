Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta açıklama geldi

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, başkent Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jean-Marc Crevoisier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin Bern Kantonu savcılık makamlarının soruşturma başlattığını anımsattı.

Bern'de 25 Mart'ta düzenlenen terör mitinginin İsviçre'deki ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğine ilişkin Crevoisier, "Dışişleri Bakanlığımız bu eylemi kınadı. Mitinge tamam, ama bu eylem (pankart açılması) iyi değildi. Dolayısıyla bu pankartı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Crevoisier, soruşturma sürecini takip ettiklerini belirterek, "Olay şu an adalete intikal etmiş durumda. Soruşturma süreci tamamlanınca bize bilgi verilecek. Adalet Bakanlığı bizi bilgilendirdikten sonra biz de Türkiye Dışişleri Bakanlığını bilgilendireceğiz." dedi.

Açılan pankarta ilişkin Türkiye'nin tepkisiyle ilgili de Crevoisier, "Evet bunu biliyorum. Bundan dolayı kınadık. Bu gerekçeden dolayı ayrıca (Türk) Dışişleri Bakanlığı'na adaletin en kısa zamanda yerine geleceğine dair bilgi verdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle bir durumda biz de soruşturma açardık"

İsviçre Federal Adalet Ofisi Sözcüsü Raphael Frei ise soruşturmanın kendilerinden bağımsız yürütüldüğünü belirterek, sürece ilişkin yorum yapamayacağını söyledi.

Sözcü Frei, İsviçre Konfederasyon Başkanı Doris Leuthard'ın Türkiye'de aynen hedef gösterilmesi durumunda nasıl tepki göstereceklerine ilişkin soruya da, "Böyle bir durumda bizim savcılık makamlarımız da soruşturma açardı." yanıtını verdi.

Bern-Mitteland bölge savcılığı, skandal pankarta ilişkin dün soruşturma başlatmıştı. Başkent Bern'in güvenlik müdürü Reto Nause de soruşturmanın mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

Miting resmi izinle yapılmıştı

Mitingi İsviçre Sosyalist Partisi (SP) ve Yeşiller Partisi de destelemiş, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açılmıştı.

Miting İsviçre makamlarının resmi izniyle gerçekleştirilmiş, pankarta İsviçre polisi müdahale etmemişti.

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Beyazay Derneği İsviçre şubeleriyle İsviçre Türk Diyanet Vakfı, (İTDV) ve İsviçre Türk Toplumu (İTT) başkan ve temsilcileri Zürih'de bir araya gelerek pankartı kınayan ortak bir açıklama yapmıştı.

- Türkiye adli tedbirler alınması talep etmişti

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "şiddet ve terörü açıkça teşvik içeren gösteriye izin verilmiş olmasını protesto" etmişti. Açıklamada, söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınması talep edilmişti.

Ayrıca Bakanlık, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner bakanlığa çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı iletmişti.