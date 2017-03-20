Erdoğan'ı protesto edip salondan çıktıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, servis şoförlerine seslendi. Şoförlerin plaka sınırlaması isteklerine "Ben size söz vermedim" yanıtını veren Erdoğan'ın sözleri üzerine bazı servis şoförlerinin salonu terk ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, “Dik dur eğilme taksiciler - servisçiler seninle” sloganlarının ardından servisçi esnafının taleplerini içeren bir mektup aldığını ve mektubu okuyarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a verdiğini söyledi. Erdoğan, “Kendileri de arkadaşlarımızla görüşmelerini yapmak suretiyle bunu bir yere inşallah bağlayacaklar” ifadesini kullandı.

"BEN SİZE SÖZ VERMEDİM"

"Dürüst olacağız, ben size plaka tahdidi sözü vermedim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın burada başkanlar yanımda onlarla da konuştum. Eğer ben size plaka tahdidi sözü verdiysem, o günün konuşmaları, her şey ortada gelin ben bunun arkasında dururum. Böyle bir sözüm yok" ifadelerini kullandı.

"KUSURA BAKMAYIN"

"Eğer plaka tahdidi dediyseniz, eğer böyle bir adım atılırsa burada en büyük bedeli kim öder? Çocuklarımız, firmalar öder" diye konuşan Erdoğan, servisçi esnafına "Hak edinmediğiniz bir şeyi kusura bakmayın hak olarak size veremeyiz. Kusura bakmayın" şeklinde konuştu.



SALONU TERK EDENLER OLDU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri salonda konuşmayı dinleyen servisçiler arasında tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın konuşması sürerken bazı servis şoförlerinin salonu terk ettiği görüldü.

2015'TE NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs 2015 günü İstanbul'daki esnaf bukuşmasında, servisçilerin "Verin plakayı, bırakalım sigarayı" pankartını görüp, "Sizden bu sözü aldıktan sonra ben şimdi Büyükşehir Belediye Başkanıma diyorum ki bununla ilgili adımı da siz atacaksınız. Hayırlı olsun" demişti.