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ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN İKRAM

Erdoğan'ı şaşırtan ikram

İstanbul Maltepe'de açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan buz gibi havada kendisine ikram edilen çay ile şaşırdı.

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Maltepe’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi. 

ERDOĞAN’A ÇAY İKRAM EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun konuşması sırasında protokolün hemen yanındaki bir binadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz bir çay ikramı yapıldı. Programı balkondan takip eden daire sakinleri, Erdoğan ve protokol üyelerine bir tepsi ile çay gönderdi. İkramı geri çevirmeyen Erdoğan, çayını yudumladıktan sonra balkondaki vatandaşlara dönerek memnuniyetini gösterdi.
 

DHA
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