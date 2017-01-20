Erdoğan'ın adını vermediği banka belli oldu

Türkiye gazetesi, Ziraat ve Vakıf Katılım'ın kredilerde zorluk çıkardığını iddia etmesi üzerine, Vakıf Katılım Türkiye gazetesine reklam boykotu başlattı.

KAMU BANKALARI KREDİDE ZORLUK ÇIKARIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı bir açıklamada, bankaların piyasaya kredi verme konusunda zorluk çıkardığını belirterek "Sektörün sahipleri durumunda olanlar girişimciye, yatırımcıya kredi musluklarını açmıyorsa karşısında bizi bulacaktır" demişti.

Bunun üzerine hükümete yakın Türkiye gazetesi, kamuya ait Ziraat ve Vakıf Katılım bankalarının vermesi gereken kredinin yarısını bile vermediğini, kredi maliyetlerini çok yüksek tuttuğunu belirterek "Ziraat ve Vakıf Katılım iş dünyasının beklentilerini karşılayamadı. İşadamları, 'finansman maliyeti yüksek. Özel bankaların daha az şartı var' diye şikayetçi. Üstelik bankaların vermeleri gereken kredinin yarısı bile kullandırtmadığı ortaya çıktı" diye yazdı.

"GERÇEĞİ YAZDIK, REKLAMLARINI KESTİLER"

Bugün ise Türkiye gazetesi, bu haberden dolayı Vakıf Katılım'ın kendilerine reklam boykotu uyguladığını iddia etti.

Vakıf Katılım genel müdürü İkram Göktaş'ın "ialnları kesin" talimatı verdiğini iddia eden gazete, "15 Temmuz gecesi dik duruşuyla örnek olan Türkiye gazetesi ve İhlas Holding, bu tarz tehditlere asla boyun eğmeyecek" dedi.