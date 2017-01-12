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ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANINDAN DOLAR YORUMU

Erdoğan'ın başdanışmanından dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından düşüşe geçen dolarla ilgili konuştu.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Merkez Bankası`nın 1 hafta vadeli repo ihalesi açmaması sonrasında doların gevşemesini "Kargadan başka kuş, faizden başka ekonomi kavramı bilmeyenler tabi bu yöntemleri bilmiyordu" sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Merkez Bankası ve hükümetimiz kayıpların da farkında, dönen oyunlarında" dedi.

Gedikli twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dolar/TL, TCMB'nin miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3.86 TL'nin altına indi. Spekülatif atakları bertaraf etmek için birçok enstrümanı olduğunu belirtmiştik. Kargadan başka kuş, faizden başka ekonomi kavramı bilmeyenler tabi bu yöntemleri bilmiyordu."

MERKEZ BANKASI'NDAN 3 YIL SONRA BİR İLK

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmamasının likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geldiği ifade ediliyor.

1 hafta vadeli repo ihalesi en son Ocak 2014'te açılmamıştı. Dolar/TL,  Merkez Bankasının repo ihalesi açmamasının ardından 3.93 sınırından 3.8057'ye  kadar geriledi.

Bu arada, TCMB, dün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira vermişti.

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