ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANINDAN FAİZ ÇIKIŞI

Erdoğan'ın başdanışmanından faiz çıkışı

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası'nın faiz aracını kullanabileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, NTV yayınında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Merkez Bankası’nın piyasada ucuz TL ile fonlanan spekülasyonu önleyip, TL'nin gereksiz değersizleşmesinin önüne geçmeye çalıştığını belirten Ertem, istisnai küresel piyasa şartlarında MB’nin bu tür uygulamaları para politikası aracı olarak gündeme getirebileceğini söyledi.

'FAİZ ARACI MASADA'

"Merkez Bankası faiz aracını kullanabilir, bu da masadadır" diyen Ertem şunları kaydetti:

"Merkez Bankası'nın hiçbir konuda eli bağlı değildir. MB'nin adımları kurdaki oynaklığı önemli ölçüde giderdi. MB'nin bu hafta attığı en önemli adım swap'ları kendi üzerinde yapmasıdır. Faiz silahı tabii ki önemlidir ancak kurdaki oynaklığa karşı bunun tek silah olmadığını da piyasalar görecek."

'DÖVİZDE AÇIK POZİSYON RİSKİ İDARE EDİLEBİLİR'

Kurun hızlı yükselmesinin bilançolara ve enflasyona etkisinin tartışmaya açık olduğuna dikkat çeken Ertem, “Gerekli önlemleri hükümet de alıyor. Dövizdeki açık pozisyon nedeniyle risk var ama bu idare edilebilecek bir risktir” şeklinde görüş belirtti.

'KURDAKİ OYNAKLIK GİDEREK AZALACAK'

Kur riskinin özel sektörün ve Türkiye ekonominin tolere edebileceği bir düzeyde olduğunu belirten Ertem, kurdaki oynaklığın ilk çeyrek itibariyle giderek azalan trendde devem edeceğini ifade etti.

Önümüzdeki günlerde Fitch'in not indirip indirmemesinin tartışılacağını kaydeden Ertem, “Fitch'in not indirmesi ve dolayısıyla sermaye yeterlilik rasyosunda otomatik düşüşler olması halinde bile ortalama rasyolar hala yüzde 12'lerde kalabiliyor, altına düşmüyor” dedi.

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