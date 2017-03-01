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ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI ETKİ GÖSTERDİ !

Erdoğan'ın çağrısı etki gösterdi !

Erdoğan'ın çağrısı, ithalat ve ihracatın TL ile yapılmasında büyük etki gösterdi.

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Türk lirası (TL) karşılığında yapılan ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 artış gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ocakta yaptığı ihracat 11 milyar 277 milyon 645 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ihracatın 963 milyon 840 bin dolarlık bölümü TL karşılığında yapıldı.

TL ile yapılan ihracat, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130'luk artış kaydetti. Ocak 2016'da TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 419 milyon 234 bin dolar olmuştu.

Ocaktaki ihracatın yüzde 47,23'ü avro, yüzde 40,26'sı dolar, yüzde 8,55'i TL, yüzde 3,12'si İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.

TL ile yapılan ithalat yüzde 36 arttı

Verilere göre, ocak ayında 15 milyar 586 milyon 147 bin dolar olan toplam ithalat işlemlerinin de 1 milyar 81 milyon 229 bin dolarlık bölümü TL ile yapıldı.

TL ile yapılan ithalat tutarı, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 artış gösterdi. 2016 ocak döneminde ise 793 milyon 113 bin dolarlık ithalat TL karşılığında yapılmıştı.

Ocak ayında ithalatın yüzde 62,05'i dolar, yüzde 29,64'ü avro, yüzde 6,93'ü TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.

TÜİK verilerine göre, bu yıl ve 2016'nın ocak aylarında döviz türlerine göre ihracat ve ithalat tutarları şöyle:

İhracat

Dönem

Tutar (bin dolar)

TL

Avro

Dolar

2016 ocak

9.546.525

419.234

4.771.160

3.972.159

2017 ocak

11.277.645

963.840

5.326.384

4.540.403

 

İthalat

Dönem

Tutar (bin dolar)

TL

Avro

Dolar

2016 ocak

13.452.700

793.113

4.403.513

8.060.970

2017 ocak

15.586.147

1.081.229

4.619.693

9.671.161

AA
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