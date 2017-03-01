  • Denize atlayan belediye başkanı dalgıcı kurtardı
  • MİT tüm yetkilerini İçişleri Bakanlığı'na devrediyor
  • 122 bin kişinin telefonunda ByLock çıktı
  • Dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti
  • Kaçak işçi çalıştırana af geldi

ERDOĞAN'IN EN YAKININDAKİ İSİM KÖŞEYİ DÖNÜYOR

Erdoğan'ın en yakınındaki isim köşeyi dönüyor

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın'ın kitabı ''Ben, öteki ve ötesi'' Çince'ye çevrildi. Bunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan basit bir hesap yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağında EİT Zirvesi'nin yapılacağı İslamabad giderken yaşanan ilginç diyalogları köşesine taşıdı. “Her koltuğa, her yolcunun okuması için uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı başında görev alan Ankara Milletvekili Doç. Dr.Yalçın Akdoğan'ın yeni kitabı bırakılmıştı.” diye yazan Mehmet Acet, Erdoğan’la Akdoğan kitabı üzerine kısa bir sohbet yaptıktan sonra bir başka kitaba ilişkin ilginç diyalogu yazdı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın “Ben, öteki ve ötesi” kitabının Çince’ye çevrildiğini yazan Acet, Erdoğan’ın kitapla ilgili hesabını şöyle yazdı: “‘Artık köşeyi dönersin’ demiş. Kabaca bir hesapla her bin Çinliden bir kişi bu kitabı alsa, bir milyon satış yapılmış oluyor.”

Mehmet Acet’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Benim koltukta 'Şaheser' niteliği taşıyan ikinci bir kitap daha vardı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın “Ben, öteki ve ötesi” isimli çalışması.

İbrahim Bey'in, bir süre önce “Yol azığı olması temennisiyle” diyerek imzaladığı kitabı gittiğim yolculuklarda altını çize çize okuyorum.

Normalde kolay okunan kitabın yavaş ilerlemesinin sebebi, benim bu değerli eserde yazılı olup da yeni öğrendiğim her şeyi silinmemek üzere hafızama kazıma arzum.

Yalçın Akdoğan'ın kitabı İngilizce, Arapça, Rusça ve Çinceye çevriliyor.

İbrahim Kalın'a ait eser de şimdilik Çince ve Arnavutçaya tercüme ediliyor.

İşin “Çin” kısmının bir de hikayesi var.

Kalın'ın “Ben, öteki ve ötesi” isimli eseri, içinde Çin tarihi ile ilgili kısımlar dikkat çekici bulunduğu için Çin Başbakan Yardımcısı tarafından yakın takibe alınmış.

Sonunda Çin yönetiminin talimatıyla kitabın Çinceye çevirisi başlatılmış.

Bu haberi öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Sözcüsü Kalın'ı görünce espriyi patlatmış.

“Artık köşeyi dönersin” demiş.

(Kabaca bir hesapla her bin Çinliden bir kişi bu kitabı alsa, bir milyon satış yapılmış oluyor)”

Yeni Şafak
994
-
Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye beklenmedik cevapBaşbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye beklenmedik cevap
Ömer Çoşkun toprağa verildiÖmer Çoşkun toprağa verildi
Hamamda turistlere taciz skandalıHamamda turistlere taciz skandalı
Niran Ünsal yeniden açıldıNiran Ünsal yeniden açıldı
Mete Yarar: Tehlike devam ediyorMete Yarar: Tehlike devam ediyor
Türkiye'ye küstah tehdit !Türkiye'ye küstah tehdit !
Nihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevapNihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevap
Yıllar sonra ilk kez su içtiYıllar sonra ilk kez su içti
Kılıçdaroğlu'ndan Suriyeliler için referandum önerisiKılıçdaroğlu'ndan Suriyeliler için referandum önerisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS