Erdoğan'ın en yakınındaki isim köşeyi dönüyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağında EİT Zirvesi'nin yapılacağı İslamabad giderken yaşanan ilginç diyalogları köşesine taşıdı. “Her koltuğa, her yolcunun okuması için uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı başında görev alan Ankara Milletvekili Doç. Dr.Yalçın Akdoğan'ın yeni kitabı bırakılmıştı.” diye yazan Mehmet Acet, Erdoğan’la Akdoğan kitabı üzerine kısa bir sohbet yaptıktan sonra bir başka kitaba ilişkin ilginç diyalogu yazdı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın “Ben, öteki ve ötesi” kitabının Çince’ye çevrildiğini yazan Acet, Erdoğan’ın kitapla ilgili hesabını şöyle yazdı: “‘Artık köşeyi dönersin’ demiş. Kabaca bir hesapla her bin Çinliden bir kişi bu kitabı alsa, bir milyon satış yapılmış oluyor.”

Mehmet Acet’in yazısının ilgili bölümü şöyle:



“Benim koltukta 'Şaheser' niteliği taşıyan ikinci bir kitap daha vardı.



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın “Ben, öteki ve ötesi” isimli çalışması.



İbrahim Bey'in, bir süre önce “Yol azığı olması temennisiyle” diyerek imzaladığı kitabı gittiğim yolculuklarda altını çize çize okuyorum.



Normalde kolay okunan kitabın yavaş ilerlemesinin sebebi, benim bu değerli eserde yazılı olup da yeni öğrendiğim her şeyi silinmemek üzere hafızama kazıma arzum.



Yalçın Akdoğan'ın kitabı İngilizce, Arapça, Rusça ve Çinceye çevriliyor.



İbrahim Kalın'a ait eser de şimdilik Çince ve Arnavutçaya tercüme ediliyor.



İşin “Çin” kısmının bir de hikayesi var.



Kalın'ın “Ben, öteki ve ötesi” isimli eseri, içinde Çin tarihi ile ilgili kısımlar dikkat çekici bulunduğu için Çin Başbakan Yardımcısı tarafından yakın takibe alınmış.



Sonunda Çin yönetiminin talimatıyla kitabın Çinceye çevirisi başlatılmış.



Bu haberi öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Sözcüsü Kalın'ı görünce espriyi patlatmış.



“Artık köşeyi dönersin” demiş.



(Kabaca bir hesapla her bin Çinliden bir kişi bu kitabı alsa, bir milyon satış yapılmış oluyor)”