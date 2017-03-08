Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı'ndan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ifade veren sanık Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı'nın ifadesinin alınmasına devam ediliyor.

Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ifade veren sanık Ali Yazıcı, 15 Temmuz gecesini anlatarak, "Saat 21.30 gibi genel sekreterimiz aradı. Ayrıca, Danışmanı Davut Kavranoğlu aradı, neler olduğunu sordular. Bir Watsapp grubumuz vardı. Özel Kalem Müdürümüz Hasan Doğan'ın kurduğu. Oradan da bana sordular. Bir şey var mı diye. Bir süre sonra beni Whatsapp grubundan çıkardılar. Bu arada Özel Kalem Müdürümüz Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanımızın doktoru ile görüştüm. Yanımdaki yabancı biriyle Marmaris'e gitmek istemediğim için İzmir'e yöneldik. Ben orduevine gidecektim. Emin bana Çiğli'ye gidelim dedi ve Çiğli'ye gittik birlikte. Bunu da kendime izah edemiyorum. Normalde ben orduevine gitmek istiyordum. Saat gece 02.30 gibi televizyonlar Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a gittiğini söyledi. Ben de çıkıp Ankara'ya gitmek istedim ama nizamiye kapatılmıştı. Misafirhaneye geçtim" dedi.

"İstanbul'a gelmemi söylediler Ankara'ya gittim"

"Basın baş danışmanı ile görüştüm Lütfullah Göktaş'la görüştüm. O bana İstanbul'a gelmemi söyledi. Kısıklı'ya gelmemi istedi. Yiğit Nadir Alpaslan aradı. Ankara'ya bekliyoruz dedi. Ankara'ya gittim. O akşam eve gittim. Gece evde kaldım. Gece Külliyeye gitmek istedim. Gidemedim. 17'si sabahı 07.30'unda koruma arkadaşlar gelip beni Külliyeye götürdüler. Gece 01.00'a kadar sorgulandım. Daha sonra spor salonuna götürüldüm. 2-3 saat gözüm bağlı kaldım. Daha sonra adliyeye götürüldüm. Sonra da tutuklanarak Sincan'a götürüldüm. Olayda bir failler var. 12.30'da olan olaylar var. Birde 03.30 ve 03.40'da başlayan darbe var. Ben bu iki olayı neresindeyim? İnanın ben işin içinden çıkamadım. Ben 2 olayın da içinde olmadığımı düşünüyorum" dedi.

Sanık Ali Yazıcı, mahkeme başkanın "o gece Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü" sorusu üzerine, "Son 1 yıl içinde Cumhurbaşkanımızla direkt olarak telefonla görüşmedim. O gece de özel kalem müdürü ve diğer görevlilerden bilgi aldım. Cumhurbaşkanımızın bir emri olup olmadığını sordum" dedi.

"Cumhurbaşkanın yerini herhangi birisi ile paylaştınız mı?" sorusuna sanık şu yanıtı verdi:

"O esnada birlikte olduğum sanıklar Cumhurbaşkanını Marmaris'te biliyorlardı. O gece Cumhurbaşkanımız telefonla bağlanmıştı. Yanımda bulunan Emin Yarbay'a Cumhurbaşkanının yerini söylemedim. Darbe girişimini sordum. O olayın içindeymiş gibi belli bir grubun girişimi yanıtını verdi" dedi.

Sanık Ali Yazıcı'nın ifade alınması devam ediyor.