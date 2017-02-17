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ERDOĞAN'IN GİTTİĞİ RESTORAN İLGİ ODAĞI OLDU

Erdoğan'ın gittiği restoran ilgi odağı oldu

Katar Emiri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verdiği yemek için seçtiği Türk restoranı ''Şazeli Katar'' Katar basınında büyük ilgi gördü.

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan onuruna verdiği yemek için seçtiği ülkedeki en büyük Türk restoranı "Şazeli Katar", Katar basınında büyük ilgi gördü.

İki liderin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan "Şazeli Katar" isimli  bir Türk restoranında yediği öğle yemeği Eş-Şark "Majesteleri Katar Mall'da öğle  yemeği verdi... Majesteleri ve Erdoğan bölgesel konuları ele aldılar." başlığını  attı.

Raya gazetesi, "Majesteleri Katar Mall'daki Türk restoranında Erdoğan  onuruna öğle yemeği verdi." manşetini kullandı.

El-Vatan gazetesinde de "Majesteleri Erdoğan onuruna öğle yemeği  verdi. Katar Mall'u gezdiler." şeklinde yer buldu.

"Katar Emiri kardeşi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet  onuruna Katar Mall'daki bir Türk restoranında yemek verdi." ifadeleri kullanılan  haberde, yemekte bir dizi bakan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden heyetin de  hazır bulunduğu ifade edildi.

Şark gazetesinin eski yayın yönetmeni Caber el-Haremi sosyal medya  hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Hamad  Al Sani'nin fotoğrafını paylaşarak "Resmiyetten uzak. Türkiye Cumhurbaşkanı ile  Katar Emiri Şeyh Temim Doha'daki bir Türk restoranında yemek yiyor. İlişkiler  protokol çerçevesini aştı." ifadelerini kullandı.

Şazeli Katar'ın sahibi Ömer Seyfi Aktülün, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "Katar'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle  çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman Türk girişimcisinin yanında olan Sayın  Cumhurbaşkanımıza ve heyete şükranlarımızı sunuyoruz. Katarlı dostlarımız da  sağolsun, bizi ilk günden beri yalnız bırakmadı" diye konuştu.

AA
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