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ERDOĞAN'IN HAYATINI ANLATAN 'REİS' GÖSTERİME HAZIR

Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Reis' gösterime hazır

Bir süredir sosyal medyada görüntüleri dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını anlatan Reis filmi, referandum sürecinde gösterilecek.

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Star gazetesindeki habere göre, 'Reis' filminin galası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olan 26 Şubat'ta Maslak TİM Show Center'da yapılacak. 'Reis'; Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede de gösterime girecek.

Star
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