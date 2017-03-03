Erdoğan'ın izlenme rekorları kıran çay sohbeti

Recep Tayyip Erdoğan'ın, referandum startını verdiği Kahramanmaraş'ta çay daveti üzerine gittiği evin sahibi ile telefonda yaptığı ve "Senin bu hanımla kızlar beni balkondan gene aldattılar illa çay çay çay çay" konuşmalarını içeren görüntüler, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın da yer aldığı görüntülerde Erdoğan, telefonda konuştuğu kadının eşine, "Yapma yav. Neyse 'Hayırlı olsun' diyorum. Senin bu hanımla kızlar, beni balkondan gene aldattılar illa çay çay çay çay... Neyse evdeyiz şimdi sen yoksun ama çayı içiyoruz tamam mı?" diyor.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette bir süre aileyle sohbet eden Erdoğan daha sonra evden ayrıldı.