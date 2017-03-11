Erdoğan'ın rektör atamalarında Nihat Hatipoğlu sürprizi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Yükseköğretim Kurulu üyeliğine, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Bakanlar Kurulunca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesin (b) fıkrası gereğince onaylandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, YÖK'ün önerdiği adaylar arasından Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ayrancı'yı, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Murat Erman'ı, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne ise mütevelli heyetinin teklifi ve YÖK'ün olumlu görüşü üzerine Prof. Dr. Recep Şentürk'ü atadı.