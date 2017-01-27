Erdoğan'ın Tanzanya gezisinde neler yaşandı ?

Ersoy Dede yazısında kelimenin tam anlamıyla gazetecilerin tüm sırlarını ortaya döktü. Hele bir olay var ki, görüntüleri gerçekten ortaya çıkarsa 'yandı gülüm keten helva' durumu olacak gibi:

''Cumhurbaşkanı, üç Afrika ülkesini kapsayan temaslarını tamamladı.. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uçakta yaptığımız politik içerikli mülakat gerekse Afrika temaslarından çıkan neticeleri bugün gazetenizin ilk sayfasında okudunuz..

Peki bu haberlere imza atan isimlerin Afrika seyahati nasıl geçti?.. Dilerseniz bir parça ona bakalım..

Gezinin en çok konuşulan konusu İsmail Kapan’ın anlattığı Graça Machel - Nelson Mandela aşkı oldu.. Trajik biçimde uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mozambik devlet başkanı Samora Machel öldükten sonra eşi Graça, Nelson Mandela ile evlenmişti..

Kapan’a göre bu aşk, Samora Machel hayattayken başlamış olmalı.. İlginç bilgi..

Gezinin en kıdemli ismi Erdal Şafak’ın çiçek tutkusu da önemli yer tuttu..

Erdal Bey, dünyanın farklı özelliklere sahip başka başka coğrafyalarından çiçekler taşıyor İstanbul’a.. Ve anlattığına göre bu çiçeklerin tümü tutmuş..

Gezinin en renkli sahnesi Hakan Çelik ile Hande Fırat’ın Madagaskar’da sokak çalgıcılarının müziğiyle dans ettiği sahne olmalı.. Ben daha fazla anlatmayayım, o anların görüntüleri çıkacaktır elbet.. Ve kuşkusuz Tanzanya’ya indiğimiz andan itibaren Hakan Çelik’in sineklere karşı aldığı sert önlemler heyette en çok konuşulan konular arasındaydı.. ''