Erdoğan’ın telefon trafiği dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş 6. Uluslararası Kadın Buluşması'na katıldı. Erdoğan, bir ara gelen bir telefon üzerine 15 dakikalığına salonu terk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte HAK-İŞ’in düzenlediği “6. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması”na katıldı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon gelmesi üzerine salondan ayrıldı. Erdoğan, telefon ile konuşarak dışarı çıkarken HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan kürsüdeki konuşmasını sürdürdü. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona geri döndü.