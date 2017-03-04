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ERDOĞAN’IN TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan’ın telefon trafiği dikkat çekti

İstanbul'da Hak-İş'in Kadın Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gelen telefon üzeirne salondan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş 6. Uluslararası Kadın Buluşması'na katıldı. Erdoğan, bir ara gelen bir telefon üzerine 15 dakikalığına salonu terk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte HAK-İŞ’in düzenlediği “6. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması”na katıldı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon gelmesi üzerine salondan ayrıldı.  Erdoğan, telefon ile konuşarak dışarı çıkarken HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan kürsüdeki konuşmasını sürdürdü. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona geri döndü.

DHA
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