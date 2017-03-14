Erdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevap

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin, "Anayasa değişikliği sürecinde milletimizi biz bilgilendirmeyecektik de size göre bu görevi acaba hangi meslek örgütü, hangi dernek, hangi sendika üstlenmeliydi? Anayasa konusunda bilgilendirme yapmak bu ülkede yaşayan herkesin ve her meslek örgütünün, sendika ve sivil toplum örgütünün görevidir. Ancak elini vicdanına koyan herkes bilir ki bu öncelikle Türkiye Barolar Birliği ve baroların görevidir" dedi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliğinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir televizyon kanalındaki açıklamalarını hatırlattı.

Hollanda, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerindeki Türk bakanlara yönelik kısıtlamaları kınadıklarını belirten Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliğinin ve baroların "Avukatlık Kanunu" uyarınca anayasa değişikliği paketini ve içeriğini anlatmakla görevli olduğunu kaydetti.

Feyzioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, bizi, Avrupa'da dolaşarak anayasayı anlatmakla suçladınız. Yurt dışında bu amaçla ve birkaç saatliğine tek bulunduğumuz tarih, 18 Şubat 2017'dir. Yani Avrupa ve Hollanda ile krizin çıkmasından çok önce" ifadelerini kullandı.

Sürecin başında 100 bin meslektaşlarının görüşünü talep ederek yola çıktıklarını dile getiren Feyzioğlu, halk oylamasında tercihi ne olursa olsun herkesin Türk milletinin asli unsuru olduğunu vurguladı. Feyzioğlu, "Anayasa değişikliği sürecinde milletimizi biz bilgilendirmeyecektik de size göre bu görevi acaba hangi meslek örgütü, hangi dernek, hangi sendika üstlenmeliydi? Anayasa konusunda bilgilendirme yapmak bu ülkede yaşayan herkesin ve her meslek örgütünün, sendika ve sivil toplum örgütünün görevidir. Ancak elini vicdanına koyan herkes bilir ki bu öncelikle Türkiye Barolar Birliği ve baroların görevidir" değerlendirmesini yaptı.

Feyzioğlu açıklamasında "Türkiye'nin yetişmiş en vasıflı Anayasa hukukçularından biri olan ve bildiklerini Türk Milletiyle paylaştığı için üniversitesindeki görevine Sizi kızdırma korkusuyla son verilen Prof. Dr. Süheyl Batum mu terörist unsur? Yoksa hayatını Türk tarihi araştırmalarına adamış, Anadolu'da devletlerin nasıl yıkılıp kurulduğunu ve Selçuklu ile Osmanlı tarihini en iyi bilen, maalesef bildiklerini Türk Milleti'yle paylaştığı için partisinden ihraç edilen Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu mu? Birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz, Anayasa değişikliğinin tehlikelerini kendi şehirlerinde anlatmak için gece gündüz çalışan baro başkanlarımız ve on binlerce avukat meslektaşımız mı? Evet - hayır seçenekleri arasında "hayır" seçeneğini tercih edecek milyonlarca vatandaşımız terörü desteklemekle suçlanabilir mi?" dedi.

Feyzioğlu açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanı, demişsiniz ki; "Bundan sonra kapımız TBB Başkanı'na kapanmıştır." Bizi sanırım sizden ikbal bekleyen bazılarıyla karıştırdınız. Bugüne kadar sizinle ve sizden önceki cumhurbaşkanlarıyla, Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en milli meseleleri dışında hiçbir görüşmemiz veya yazışmamız olmamıştır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında, "Barolar Birliği Başkanı, Türkiye'den başladı, Avrupa'yı dolaşıyor ve bu hukukçu. Barolar Birliği Başkanı'nın oralarda böyle bir çalışmayı yapması ne demektir biliyor musun? 'Türkiye'de benim konumum bundan sonra bellidir.' Sen şimdi hukuk içinde bundan sonra Türkiye'de acaba yönetimde olanlarla nasıl bir araya geleceksin? Sen bir daha benim kapımı çalamazsın, kapattın kapıyı." ifadelerini kullanmıştı.