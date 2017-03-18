  • Alman istihbaratından inanılmaz FETÖ açıklaması
  • Meral Akşener'in toplantısında kavga çıktı!
  • Erdoğan ''Gazi'' mi olacak ?
  • Gökçek'ten yine çok tartışılacak açıklamalar
  • Bu da CHP'nin referandum anketi
CANLI MAÇGALATASARAY BERABERLİK GOLÜ ARIYOR

ERİK TEZGAHTA: KİLOSU 400 LİRA

Erik tezgahta: Kilosu 400 lira

Edirne Ulus Pazarında satılan erik cep yakıyor. 75 gramlık paketlerde 30 liraya satılan erik, az miktarda geldiği için kilo ile satılmıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

"TANESİ 3 LİRA"

İzmir’den gelen eriği Edirne’de tezgaha ilk getiren esnaf Hilmi Akkaya, eriği 75 gramlık paketler halinde sattığını belirterek, "Sezonun ilk eriğini biz getirdik. Tanesi 3 lira, paketi 30 lira. Soran oluyor, o yüzden getirdik. Fiyata tepki gösteren yok, canı çeken alıyor. Bolluk zamanında fiyatı 7 lira ile 10 lira arasına düşüyor ama şuanda tanesi 3 liraya geliyor. Erikler İzmir’den geliyor. Çeşit olsun diye biz de kısıtlı miktarda getirdik. Edirne’ye de ilk eriği getiren biziz" dedi.

İHA
575
-
Papaza cinsel istismar davası !Papaza cinsel istismar davası !
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Söz verdim...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Söz verdim...''
TSK'nın yerli füzesi OMTAS bu yıl teslim edilecekTSK'nın yerli füzesi OMTAS bu yıl teslim edilecek
Trump-Merkel arasında tokalaşma kriziTrump-Merkel arasında tokalaşma krizi
Tedavi edilmediğini söyleyip kendini kestiTedavi edilmediğini söyleyip kendini kesti
BM'de istifa krizi ! O isim istifa ettiBM'de istifa krizi ! O isim istifa etti
Kabe’de evlilik teklif ettiKabe’de evlilik teklif etti
Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''
İzmir'de ortaokulda çıplak arama skandalıİzmir'de ortaokulda çıplak arama skandalı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS