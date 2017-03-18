Erik tezgahta: Kilosu 400 lira

"TANESİ 3 LİRA"

İzmir’den gelen eriği Edirne’de tezgaha ilk getiren esnaf Hilmi Akkaya, eriği 75 gramlık paketler halinde sattığını belirterek, "Sezonun ilk eriğini biz getirdik. Tanesi 3 lira, paketi 30 lira. Soran oluyor, o yüzden getirdik. Fiyata tepki gösteren yok, canı çeken alıyor. Bolluk zamanında fiyatı 7 lira ile 10 lira arasına düşüyor ama şuanda tanesi 3 liraya geliyor. Erikler İzmir’den geliyor. Çeşit olsun diye biz de kısıtlı miktarda getirdik. Edirne’ye de ilk eriği getiren biziz" dedi.