Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Üç gündür tedavi gören Petekkaya'nın, İstanbul'u etkisi altına alan dondurucu soğuklar sırasında oynadığı dizinin setinde üşüttüğü ileri sürüldü.



Ünlü oyuncunun eşi Didem Petekkaya, "Ciğerlerinde bir sıkıntı var ama durumu hızla düzeliyor. Ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil" dedi.

