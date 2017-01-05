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ERKAN PETEKKAYA HUZURU AFRİKA'DA BULDU

Erkan Petekkaya huzuru Afrika'da buldu

Ünlü oyuncu Erken Petekkaya, Afrika tatilinde huzuru buldu.

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Oyuncu Erkan Petekkaya, Afrika tatilinde hem ruhunu arındırdı hem de huzur buldu. 'Laibon' denilen şifacıların yolunu tutan Pettekkaya, o günden sonra sağlığına kavuştu.

Erkan Petekkaya'nın geçtiğimiz yaz başında eşi Didem Petekkaya ve oğlu Cano ile gittiği Afrika tatiline dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; sık sık alkollü halleriyle manşet olan ünlü oyuncunun, durumdan rahatsızlık duymasıyla Tanzanya'da bu kötü alışkanlığını bırakmasına yardımcı olacak farklı bir yönteme başvurduğu iddia edildi. 2014 yılında da özel bir hastanede 10 günlük tedavi gören ancak kısa süre sonra yeniden alkol kullanmaya başlayan Petekkaya, eşi Didem Hanım'ın da isteğiyle çareyi alternatif tıpta buldu. 

ŞAMANİSTİK TEDAVİ GÖRDÜ 

Tanzanya gezisi sırasında ailesiyle Masai Mara bölgesindeki Masai kabilesini ziyaret eden ünlü oyuncunun, 'laibon' denilen şifacılardan alkolü bırakma konusunda yardım aldığı öğrenildi.

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İddiaya göre; Petekkaya, Masai dinsel sistemi içinde yer alan laibonların şamanistik tedavi gerçekleştirdiği bilgisine ulaştı ve bir arkadaşının da tavsiyesiyle şifacıdan kendisi için dua etmesini istedi.

Petekkaya'nın alkolü bırakması için dua eden şifacının ayrıca yöreye ait bitkilerden oluşan özel bir karışan da hazırladığı öğrenildi. Bu karışımı kullanan ünlü oyuncunun, o günden sonra alkol kullanımını bıraktığı konuşulanlar arasında.

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