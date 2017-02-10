Erkan Petekkaya vazgeçti !

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın oyuncu Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine düştü. Hakim duruşmanın sonunda Nurgül Yeşilçay'a, " Türkiye'nin tanınmış insanlarısınız. Sizleri sevgiyle izliyoruz.Sizleri burada görmek bizleri üzüyor" dedi.

Bakırköy 44.Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nurgül Yeşilçay ve avukatları katılırken,müşteki Erkan Petekkaya ve avukatı ise duruşmaya gelmedi. Sanık Nurgül Yeşilçay ve avukatları kimlik tespitinin yapıldığı sırada basın mensuplarının duruşma salonunda bulunmamasını istedi. Kimlik bilgileri ve aylık geliri basın mensupları salondan çıkarıldıktan sonra tutanağa geçirildi. Gazeteciler daha sonra yeniden salona alındı. Telefonla yolladığı mesajların hakaret değil tespit olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay, "Ben 20 yıldır bu sektördeyim, almadığım oyunculuk ödülü yok. Set disiplinini Türkan Şoray, Şener Şen'den öğrendim, çalışmadığım yönetmen yok. Kendisinin (Erkan Petekkaya'nın) alkol problemi var" dedi. Olayı da anlatan Yeşilçay, "Dizinin Yedigöller'de yapılan çekiminde bulunuyordum.Bu sette kapıları kırmaya başladı. Müthiş bir öfke problemi var. Kendi kendime sordum "Ben nasıl birşeyin içine düştüm" diye. Bu adam, "Ben tanrıyım hepinizin parasını ben veriyorum" diyen egoist bir adam. Set süresince ben seninle aşk yaşıyorum, gözlerine bakamıyorum gibi tuhaf şeyler söylüyordu. Neden diyorum, sen anlarsın gibi imalı sözler kullanıyordu. Ben de uzak durmak istedim. Çünkü leş gibi alkol kokuyordu" dedi Erkan Petekkaya'nın bazı söylemlerine cevap olarak bir röportaj verdiğini ifade eden Yeşilçay, "Olay günü, çekeceğimiz sahne yemek sahnesiydi. Erkan Petekkaya alkollü geldi.Biz bir an evvel çekim yapmak istiyoruz tabi. Sahneyle ilgili birtakım sözler söylenmesi gerekiyordu. Bunlar cok romantik vs. diyerek çıkarılmasını istedi.Oyun gereği diyalog olması gerekiyordu. Romantik bir aşk filmi kurgulanmıştı.Rol gereği bana "Hangi şarkıyı seviyorsun" dedi, bende iddianamedeki şekilde cevap verdim" diye konuştu. Aynı gün erken saatlerde başka bir olay yaşadıklarını buna sinirlenerek o sözü söylediğini ifade eden Yeşilçay, "Bu olayın öncesinde otel odasında yapılacak çekim vardı. Öpüşme sahnesi gerekiyordu. Bunu söylediğimde "Sen o. rollerini seversin, bayılırsın" türünde sözler söyledi. Bunun üzerine sinirlendim yukarıda belirttiğim olay meydana geldi. Benim tek amacım para kazanıp çocuğuma bakmak" diye konuştu. Bunun üzerine Sanık Yeşilçay'ın avukatı, "Sektördeki erkek dayanışmasından dolayı bir kadın cezalandırılmak istendi" şeklinde konuştu. Mahkeme, müşteki Erkan Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi. Dava bitiminden sonra Hakim Doğan Demirsoy, Yeşilçay'a, "Türkiye'nin tanınmış insanlarısınız.Biz sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek bizleri üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı ben de mutluyum" dedi.