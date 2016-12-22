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ERKEK ARKADAŞI ONU PENCEREDEN ATTI !

Erkek arkadaşı onu pencereden attı !

Erkek arkadaşının 1. kat penceresinden aşağı ittiği M.G.U.'nun duran kalbi çalıştırıldı, hastaneye kaldırıldı.

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Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde, tartıştığı erkek arkadaşı O.B. (22) tarafından 2'nci kattaki evinin penceresinden itilerek düşürülen M.G.U.'nun (34) duran kalbi, sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırılıp hastaneye kaldırıldı.

Polis, kendilerine zor anlar yaşatan O.B.'yi üç saat sonra balkondan eve girerek, etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

'Uyuşturucu satmak, kullanmak ve yaralama" suçlarından sabıkalı O.B, bugün saat 01.00 sıralarında, Ortaca'daki bir birahanede garson olarak çalışan kadın arkadaşı M.G.U.'nun Terzialiler Mahallesi Akasyalar Caddesi'ndeki evine gitti. Birlikte içki içtikleri ileri sürülen ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kendisini odaya kitleyen M.G.U., ikinci kattaki evin penceresine çıkıp çığlık atmaya başladı. Genç kadının çığlıkları üzerine komşuları durumu evin karşısında bulunan Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kendini odaya kilitleyen genç kadını kurtarmak için merdiven aracılığıyla çalışma başlattı. İddiaya göre bu sırada odanın kapısını kırarak içeri giren O.B., genç kadını pencereden itti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen M.G.U.'ya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Duran kalbi tekrar çalıştırılan M.G.U., Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erkek arkadaşı onu pencereden attı !

EVİ YAKACAĞINI SÖYLEYİP POLİSE DİRENDİ

O.B. ise evi ateşe vereceğini ve elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyip, polislere direndi. Evdeki pek çok eşyayı balkon ve pencereden fırlatan O.B., polisin çabalarına rağmen ikna edilemedi. Polis, çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştı. Ancak, kapı kilitli olduğu için bu mümkün olmadı. O.B.'nin bir ara içeri girmesini fırsat bilen polis, itfaiye merdiveninin yardımıyla balkondan eve girip etkisiz hale getirdiği O.B.'yi gözaltına aldı. O.B., kilitlediği daire kapısının anahtarını bulamayınca evden itfaiye merdiveniyle çıkartılabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen O.B.'nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Erkek arkadaşı onu pencereden attı !

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen M.G.U. de ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Erkek arkadaşı onu pencereden attı !

Erkek arkadaşı onu pencereden attı !

DHA
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