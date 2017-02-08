ERKEK DOĞUM KONTROL JELİ MAYMUNLARDA BAŞARI GÖSTERDİ

Erkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdi

Sperm akışını engelleyen test aşamasındaki erkek doğum kontrol jeli maymunlar üzerinde yapılan çalışmalarda başarı gösterdi.

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Meni kanallarında akışı engelleyerek erkekler için doğum kontrol imkanı sağlayan deneysel bir ürün maymunlar üzerinde yapılan ilk testleri tamamladı. 

Vasalgel olarak adlandırılan deneysel ürünün maymun testinde başarı gösterdiği açıklandı. İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan jelin primatlar üzerinde gösterdiği başarının ileride insanlar için de kullanılabileceğinin göstergesi olarak algılanıyor. Ürünün geliştirici firması bu sonuçlara dayanarak insanlar üzerinde çalışma yapabilmenin iznini almayı amaçlıyor. 

Vazektomiye benzer bir yöntem olarak adlandırılan jelin en büyük artısı ise kalıcı olmaması. Vazektomiyle kapatılan meni kanallarının bazen hiç açılmaması birçok erkeği böyle bir doğum kontrol yöntemini denemekten alıkoyuyor. 

Meni kanallarına enjekte edilerek koruma sağlamayı amaçlayan bu jelde ise, ileride çocuk sahibi olmak istenmesi durumunda bir sorun çıkmayacağı ifade ediliyor. 

MAYMUN TESTİ
Kaliforniya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen testlerde 10'u halihazırda baba olan 16 maymun kullanıldı. Jel enjekte edildikten bir hafta sonra izlenen hayvanlar daha sonra çiftleşmeleri için gözlem altında serbest bırakıldı. Bu süreçte çiftleşme işlemlerinin gerçekleştiği ancak hiçbir dişi maymunun hamile kalmadığı belirtildi. Ancak erkek maymunlardan birinin enjekte sırasında bir testisini kaybettiği açıklandı. 

Vasalgel'in genel başarı elde edebilmesi için bilim insanları yöntemin geri döndürülebilir olduğunu kanıtlaması gerektiğini düşünüyor.

NTV
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