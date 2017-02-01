ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA KORKUTAN YANGIN

Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın

Kayseri'de bir erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı.

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Kayseri'de bir özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Melikgazi İlçesi Ağırnas Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan Özel Ağırnas Mimarsinan Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 4 itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yarıyıl tatiliyle öğrencilerin tatilde olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

DHA
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