Erkeklere taş çıkarıyor !

Tunceli'de 3 çocuk annesi, traktörle tarla sürüyor, servis şoförlüğü yapıyor, hayvanlara bakıyor ve birçok müzik aletini çalarak erkeklere taş çıkartıyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Hanım Yıldırım, Ali Enver'le 26 yıllık evli ve 3 çocuk annesi. Yıldırım'ın çocuklarından ikisi üniversite, biri ise orta okul öğrencisi. Sabahları erken kalkan anne Yıldırım, hayvanlara bakıyor, öğrencileri servisle okula götürüyor, 14 kilometre uzaklıktaki Gözlüçayır köyündeki tarlasında hem traktörle tarla sürerek sebze yetiştiriyor, hem de servis aracıyla köylüleri ilçeye getiriyor. Yöresel kıyafetlerinden vazgeçmeyen 3 çocuk annesi, fırsat buldukça, saz, org ve flüt gibi müzik aletlerini de çalıyor.

Zamanı doğru kullanarak bütün işlere yetişebildiğini belirten Yıldırım, "Eşime destek olabilmek için bir kadın olarak bu işleri yapıyorum. Tarlada traktörle çalışıyorum. Yolcu ve öğrenci servisçiliği yapıyorum. İneklerimiz var, onlara bakıyorum, onları sağıyorum. Önce yolcuyu sonra öğrencileri ilçe merkezine götürüyorum. Ev işleri, bulaşık, yemek, yani çok daha fazlasını yapıyorum. Bayanlar isterse her şeyi yapar. Ama eşler de destek olmalı. Benim eşim bana destek oluyor. Ben de onun her şeyine yardımcı oluyorum" dedi

"Çocuklarım biz seni bir baba gibi görüyoruz diyor"

3 çocuk yetiştirdiğini belirten Yıldırım, "Onları en iyi şekilde okutmaya çalışıyorum. Çocuklarım çok seviniyor. Çocuklarım bana, anne biz seni de bir baba gibi biliyoruz diyorlar. Oğlum bilgisayar mühendisliği, kızım uluslararası ilişkiler okuyor. Bir oğlum ise bizim yanımızda orta öğrenim görüyor. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Çocuklarımda benimle gurur duyuyor" diye konuştu.

Çile çeken, eşinden şiddet gören kadınların olduğuna dikkat çeken Yıldırım, eşlerin kadınlara biraz sevgi ve saygı göstermesi halinde, kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığına dikkat çekti.

"Yoruluyorum ama çok mutluyum"

Kendisini direksiyonda görenlerin şaşırdığını da aktaran Yıldırım, "Öncelikle bir köylü kadın bu kıyafetle bu işi yapar mı diye çok garipseyenler oluyor. Yolda gördüklerinde sevinenler, Fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor. Bu tepkiler beni de sevindiriyor. Ben de onlara siz eşinize iyi davranırsanız, güvenirseniz onlarda böyle işler yapabilir diyorum. Yoruluyorum ama çok mutluyum "diyerek yaşadıklarını anlattı.

Müziğe karşı aşırı ilgisi oluştuğunu da ifade eden Yıldırım, kendisinin ritmik bir kulağı olduğunu, org, bağlama ve kaval çalmayı ilerlettiğini, her türlü müzik aletini çalmayı çok istediğini sözlerine ekledi.

"Eşim sürekli bana yardımcı oluyor"

Hanım Yıldırım'ın 26 yıllık hayat arkadaşı Ali Enver Yıldırım ise eşinin kendisine her konuda destek olduğunu belirtti.

Eşiyle 26 yıldır birlikte bu hayatı sürdürdüklerini anlatan Ali Enver Yıldırım, "Eşim ahır işlerinde, minibüste, öğrenci servisinde, tarlada, hasatta, çift sürerken, bana yardımcı oluyor. Hayatın müşterek olduğunu, kadınların da neler yapabileceğini eşim en iyi şekilde gösteriyor. Bütün kadınların bu işlerin üstesinden gelebileceğinin en büyük örneği benim eşimdir" şeklinde konuştu.