''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti

Eşcinsel olabileceğini kendisiyle paylaşan kızına tecavüz ettiği için İngiltere'de bir babaya 21 yıl hapis cezası verildi. Yargıç, "İşlediğiniz suç, bir lezbiyen olan kızınıza karşı nefret ortaya koyuyor" dedi.

İngiltere’de kendisine eşcinsel olabileceğini söyleyen 16 yaşındaki kızına, ‘erkeklerle cinsel ilişkinin daha iyi olduğu’nu kanıtlama gerekçesiyle tecavüz eden bir babaya 21 yıl hapis cezası verildi.

The Independent gazetesinin haberine göre, olay Warwick kentinde yaşandı. 54 yaşındaki babanın kimliği, kızını korumak için gizli tutuluyor.

Yargıç kararı açıklarken şu ifadeleri kullandı: “16 yaşındaki bir kız çocuğu olarak eşcinsel olduğunun ve o yaşta birçok kişinin başına geldiği gibi, kimliğiyle sorun yaşadığının farkına vardı, size söylemeye karar verdi. Sizse gerçek ve kontrolsüz bir öfke sergilediniz, ona erkeklerle cinsel ilişkinin niçin daha iyi olacağını göstermek için tecavüz etmeye karar verdiniz. Onun anlattıklarını dinlemek yürek burkucuydu. İşlediğiniz suç, bir lezbiyen olarak kızınıza karşı nefret ortaya koyuyor.”

Dava sürecinde diğer iki kız çocuğunu da geçmişte taciz ettiği ortaya çıkan 54 yaşındaki baba 21 yıl hapis cezası aldı.