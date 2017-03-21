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ERKEN EMEKLİLİK İMKANI TANINAN MESLEK SAYISI ARTIYOR

Erken emeklilik imkanı tanınan meslek sayısı artıyor

Kamuda erken emeklilik imkanı tanınan mesleklerin kapsamı genişletiliyor.

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Hangi kamu görevlilerinin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) yararlandırılacağı konusu yeniden değerlendiriliyor.
 
Bu amaçla oluşturulan komisyon, çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık çalışanları için yapılan çalışmanın son aşamada olduğu belirtiliyor.
 
Öğretmenler, postacılar ve itfaiyeciler gibi pek çok meslekteki çalışanlar, heyecanla kendilerine de bu imkanın verilmesini bekliyor. Takvim'in haberine göre, kamu çalışanlarının erken emeklilik talebi, son toplu sözleşmeye damgasını vurmuştu. Her hizmet kolundan erken emeklilik talebi gelince, bir komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bu kararın ardından hızla düğmeye basıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde bir komisyon oluşturuldu.
 

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