Erken emeklilik imkanı tanınan meslek sayısı artıyor

Hangi kamu görevlilerinin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) yararlandırılacağı konusu yeniden değerlendiriliyor.
Bu amaçla oluşturulan komisyon, çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık çalışanları için yapılan çalışmanın son aşamada olduğu belirtiliyor.
Öğretmenler, postacılar ve itfaiyeciler gibi pek çok meslekteki çalışanlar, heyecanla kendilerine de bu imkanın verilmesini bekliyor. Takvim'in haberine göre, kamu çalışanlarının erken emeklilik talebi, son toplu sözleşmeye damgasını vurmuştu. Her hizmet kolundan erken emeklilik talebi gelince, bir komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bu kararın ardından hızla düğmeye basıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde bir komisyon oluşturuldu.
AK Partili eski bakanların toplantısına Bülent Arınç damgası
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Kuzey Kore'den askeri müdahale açıklaması
Mide bulandıran tecavüz ! 13 yaşındaki iki çocuk hamile
PKK sığınağında ısı güdümlü füze bulundu
Kurtulmuş çiftçilere müjdeyi verdi ! Erteleniyor...
Gap Şelalesi'nde iki yıldan sorna bir ilk
Türkiye'den Rusya'ya izin çıkmadı !
Almanya'da Türk asıllı vekilden olay olacak sözler
Papa Francis özür diledi
Fatih Portakal'dan reis çıkışı
Türkmenler, Barzani'ye karşı ayaklandı
ERKEN EMEKLİLİK İMKANI TANINAN MESLEK SAYISI ARTIYOR
Kamuda erken emeklilik imkanı tanınan mesleklerin kapsamı genişletiliyor.
Hangi kamu görevlilerinin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) yararlandırılacağı konusu yeniden değerlendiriliyor.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS