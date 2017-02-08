ERKEN PETTEKKAYA DOMUZ GRİBİ OLDU

Erken Pettekkaya domuz gribi oldu

Ünlü oyuncu Erkan Pettekkaya, domuz gribine yakalandığını söyledi.

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Ciğerlerinden rahatsızlandığı için hastanelik olduğu haberleriyle gündemde olan Erkan Petekkaya, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Doktor kontrolüne gittiğini söyleyen oyuncu, “Ciddiye almadığım için domuz gribine yakalandım. Set ortamında çok üşüttüm. Ayakta geçirmeye çalıştım ama ciğerlerime inmiş. Tedavi sonrası sağlığım yerine geldi” dedi. 

Petekkaya, final yapacak olan ‘Paramparça’ dizisinde başrol oyuncularının senaryo gereği teker teker ölmesiyle ilgili, “Zaten sona geliyoruz. Ne yapalım senaristler herkesi öldürüyor” şeklinde konuştu. Oyuncu, “Mahkemelik olduğunuz Nurgül Yeşilçay’ın rol aldığı ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisini izliyor musunuz?” sorusuna “Öyle bir şey yapmıyoruz” yanıtını verdi.

Milliyet
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