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ERKOÇLAR: "DEFALARCA ALDATILDIM"

Erkoçlar: "Defalarca aldatıldım"

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, canlı yayında özel hayatıyla ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programına katılan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dir dizi ameliyatla cinsiyet değiştiren 30 yaşındaki oyuncu, 4 aydır güzel bir hanımefendi ile birlikte olduğunu ve kız arkadaşı tarafından çok kıskanıldığını söyledi.

Daha önceki ilişkilerinde defalarca aldatıldığını itiraf eden Erkoçlar, "Onları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

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