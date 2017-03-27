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ERMENİSTAN'DAN AZERBAYCAN'A KÜSTAH TEHDİT

Ermenistan'dan Azerbaycan'a küstah tehdit

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan'ı ''İskender füzelerini'' kullanmakla tehdit etti.

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Dağlık Karabağ'da görev yapan asker ve aileleriyle bir araya gelen Sarkisyan, "Bugün gereklilik halinde Ermenistan Genelkurmay Başkanı gözünü kırpmadan İskender füzelerinin devreye alınması emrini verebilir. Komşu ülkedekiler de bunu çok iyi anlıyor" diye konuştu.

SINIR BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRMİŞ

Sputnik'in haberine göre geçtiğimiz yılın nisan ayında Dağlık Karabağ'da tırmanan gerilimle meydana gelen silahlı çatışmaları hatırlatan Sarkisyan, "Düşmanlarımızın planlarını suya düşürdük, enformasyon savaşıyla dağıttık" dedi. Ermeni lider, o zamandan bu yana geçen bir yıl içinde sınır birliklerinin yeni silahlar ile güçlendirildiğini söyledi.

AZERBAYCAN'I TEHDİT ETTİ

Sarkisyan, "Bugün elimizde, savaşa susayan komşumuzun sahasında yer alan en önemli altyapı ve tesisler başta olmak üzere tüm istikametleri hedef almış süper modern silah gücü var" ifadelerini kullandı.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

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