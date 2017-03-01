Erzurum’da FETÖ dolandırıcıları yakalandı

Erzurum’da dün iki ayrı dolandırıcılık olayı meydana geldi. İki vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan İ.G. ve Ş.G. isimli dolandırıcılar, vatandaşlara hesaplarının FETÖ/PDY terör örgütü adına kullanıldığını söyledi. Uzun süre boyunca vatandaşlarla telefonda görüşen İ.G, ve Ş.G. belirttikleri adrese 100 bin ve 75 değerindeki altınlarla gelmelerini istediler. Buluşma noktasında altınları alan dolandırıcılar izlerini kaybettirdiler.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahısları güvenlik kameraları ile takibe alarak titiz bir çalışma yürüttü. Şahısların bulundukları yerleri tespit ettikten sonra harekete geçen ekipler, kısa süre sonra dolandırıcıları Erzurum’un Horasan ve Pasinler ilçelerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldılar. Emniyetteki ifadelerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Ş.G. isimli şahsın daha öncede benzer bir suçtan dolayı arandığı öğrenildi.