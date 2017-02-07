Erzurum'daki FETÖ davasında 'Bankasya' ayrıntısı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynağı olan Asya Katılım Bankasına düzenli olarak para transferi yaptığı ve örgütle irtibatlı Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan sanık Ufuk Bay, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bay'ın avukatı Ercüment Şenol da duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Bay, Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğunu ancak hiçbir faaliyetine katılmadığını belirterek, "Sendikanın FETÖ ile bağlantısını bilmiyordum. Bilseydim üye olmazdım." dedi.

Bay, Bank Asya'ya neden para yatırdığı sorusuna ise "Anneme ait olan tarlanın satışından dolayı elime geçen 40 bin lirayı otomobil almak için Bank Asya'ya yatırdım. Bu parayı faizsiz olduğu için bankaya yatırdım. Daha sonra da bu parayla Ardahan'da bir otomobil aldım." yanıtını verdi.

FETÖ mensupları ile telefonda görüştüğü iddiaları anımsatılan Bay, "Telefonla konuştuğum iddia edilen kişiler okul yöneticileri ve arkadaşlarımdır. Görüşme sebebim meslek icabı ve arkadaş olmamdır. Bunun dışında hiçbir örgüte üye olmadım, suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Bay'ın avukatı Şenol da müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını savunarak, beraatını talep etti.

Esas hakkındaki son mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Bay, "Uzun süredir tutukluyum. Takdir mahkemenindir." dedi.

Davayı ilk duruşmada karara bağlayan mahkeme heyeti sanığı, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.